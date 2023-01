Luca Marchetti: “Kvara? Il miglior affare degli ultimi anni”

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «E’ impressionante il fatto che Kvaratskhelia sia riuscito ad entrare subito nella top 100 del Guardian. Quello che è riuscito a mettere in campo lo ha già riportato all’attenzione internazionale. Senza dubbio l’acquisto di Kvara è stato uno dei maggiori affari del calciomercato degli ultimi anni. Il calcio diventerà più povero se continuerà a non essere credibile agli occhi dei tifosi. Se non comunicherà più valori, ma solo economia e giurisprudenza, è un bel problema. Se nelle trasmissioni sportive invece di celebrare i gol di Kvara parliamo di più di tribunali è chiaro che sono venuti meno i valori dello sport. La sfida di domenica? Sarà una bella partita. Non è un caso che la Roma sia tornata a vincere e convincere con il recupero di Dybala. La Roma si difende molto bene e sfrutta i calci piazzati: con un Dybala in più e un Abraham ritrovato, oggi è una squadra pericolosa».

Factory della Comunicazione

La Redazione