Lobotka/Pellegrini: confronto di qualità tra palleggio e fantasia

Incroci di qualità e tecnica fra Napoli e Roma domani sera al Maradona per la ventesima giornata di campionato di Serie A. Un duello che intriga su tutti sarà quello fra i due centrocampisti Lobotka e Pellegrini, come scrive oggi Il Mattino.

Factory della Comunicazione

“Palleggio e qualità, il confronto tra Lobotka e Pellegrini che s’incroceranno nel match di domani sera al Maradona: lo slovacco è il playmaker del centrocampo a tre del Napoli, quello che inizia l’azione dal basso e tocca tanti palloni nell’economia della manovra azzurra, il capitano giallorosso agisce da trequartista per inserirsi in zona tiro e nello stesso tempo per assicurare un lavoro in fase di copertura. Un duello ravvicinato proprio perché Pellegrini, come nella partita di andata all’Olimpico, andrà a pressare Lobotka per bloccare sul nascere le sue geometrie e proverà a far breccia da attaccante aggiunto nelle azioni offensive giallorosse e nei capovolgimenti di fronte. Due centrocampisti di straordinaria qualità tecnica: l’azzurro agisce da vertice basso e distribuisce il pallone giocando con semplicità e facendo sempre la scelta giusta. Anche Pellegrini è bravo nel palleggio ma nello stesso tempo è abile a creare la superiorità numerica andando via all’avversario per regalare poi l’assist a un compagno oppure per puntare al gol con la conclusione personale”