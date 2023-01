L’ex Roma Faccini: “Ecco chi toglierei a Spalletti domenica”

L’ex calciatore della Roma Paolo Alberto Faccini è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro:

Factory della Comunicazione

«Il Napoli affronta la Roma in un momento particolare. C’è una situazione abbastanza esplosiva nell’ambiente giallorosso, relativa al possibile trasferimento di Zaniolo. Mourinho è una vecchia volpe e saprà gestire al meglio la situazione. Domenica la partita è più importante per la Roma che per il Napoli. Il tecnico portoghese la affronterà con atteggiamento camaleontico, come suo solito. Il Napoli, al di là del piccolo incidente di percorso con la Cremonese, è una squadra che sta dimostrando di meritare solo applausi. Un giocatore che toglierei a Spalletti per la sfida di domenica? Sicuramente Lobotka. Calciatore incredibile che sta facendo esattamente ciò che gli chiede il mister ed è funzionale a tutto»