Il piano del Napoli per scardinare il bunker Roma

La sfida nella sfida, i duelli individuali a tutto campo, una delle chiavi decisive di Napoli-Roma. Gli azzurri di Spalletti punteranno sul palleggio e i break in velocità per scardinare l’assetto difensivo ospite, la Roma sui capovolgimenti rapidi per colpire in ripartenza. Il pericolo numero uno per la formazione giallorossa sarà Osimhen, il capocannoniere della serie A, che sarà marcato da Smalling. La Roma farà leva innanzitutto sulla fantasia di Dybala per accendere il centravanti Abraham: l’argentino verrà preso in consegna in prima battuta da Rrahmani che agisce sul centrodestra nella difesa a quattro. Napoli-Roma sarà decisa anche con i duelli a centrocampo: Lobotka, il playmaker del Napoli, s’incrocerà con Pellegrini, trequartista della Roma che proverà a schermare lo slovacco e a pungere in attacco. Altro confronto determinante sarà tra Anguissa e Matic che difendono e attaccano, coprono e spingono: due centrocampisti che fanno la differenza. Fondamentali saranno anche gli incroci sulle fasce, in maniera particolare quello tra Di Lorenzo e Spinazzola, i due terzini d’assalto che oltre a difendere sono preziosissimi in fase offensiva. Fonte: Il Mattino

