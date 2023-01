Il georgiano è «più grandi affari della storia recente». Alcuni precedenti

Con dieci milioni di euro, nel calcio mondiale, si possono ancora fare molte cose, come per esempio scovare un fuoriclasse 3.0, un genietto che ha impiegato un attimo per conquistare Napoli, per scatenare intorno a sé la curiosità più morbosa dell’universo mediatico, che ora sistema sotto la lente d’ingrandimento quel capolavoro estivo di Cristiano Giuntoli e l’eleva – come ha fatto pure The Guardian – in uno dei «più grandi affari della storia recente». E (probabilmente) anche di quella più remota. Con dieci milioni di euro, per giochicchiare un po’ con le statistiche, venti anni fa, quando Kvaratskhelia stava ancora in braccio alla mamma, si acquistava praticamente niente: ce ne vollero undici al Sunderland per comprare Tore André Flo (30 anni, in quei giorni) dai Rangers; ne servirono 13 all’Atletico Madrid per farsi dare Javi Moreno (che ne aveva 29) dal Milan; ce ne vollero 15 al Parma per arrivare ad Adriano, (ex) imperatore dell’Inter, lui sì ventunenne, che però poi si sarebbe buttato via.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS