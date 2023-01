(Formazioni) Napoli/Roma, difesa titolare contro i giallorossi. Ballottaggio per Mourinho

Domani sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,45, si giocherà il big-match della ventesima giornata, tra il Napoli e la Roma. Gli azzurri per consolidare il vantaggio in classifica, mentre i giallorossi vorranno puntare sul momento buono di inizio 2023. Mister Spalletti, uno degli ex della sfida, punterà sulla difesa titolare per la seconda gara di fila, con Mario Rui in vantaggio su Olivera. Il dubbio della vigilia è Elmas, ovvero in quale zona del campo verrà schierato e potrebbe essere al posto di Politano come esterno destro d’attacco. Mourinho invece dovrà scegliere tra El Sharaawy e Spinazzola sul lato sinistro. Per il resto Dybala alle spalle di Abraham.

