Importante risultato per L’Eintracht Francoforte. Gli avversari del Napoli in Champions League pareggiano 1-1 in casa della capolista Bayern Monaco nella 18ª giornata di Bundesliga. Al gol di Sanè per i bavaresi al 34′ min primo tempo rispondono gli ospiti con Kolo Muani al 69′ min nella ripresa. Un buon punto per la squadra di Glasner, che però precipita ora al quinto posto in classifica a -2 punti dal quarto posto, valevole la zona Champions

Factory della Comunicazione