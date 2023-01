Di Lorenzo/Spinazzola: lo sprint a tutta fascia tra i terzini d’assalto

Il Napoli e la Roma si troveranno di fronte domani sera al Maradona per la ventesima giornata di campionato di Serie A. Tanta qualità in campo dall’uno e dall’alto lato, come scrive oggi Il Mattino. “Duello a tutta fascia tra Di Lorenzo e Spinazzola, i due terzini d’assalto che hanno vinto l’Europeo con l’Italia di Mancini. Il capitano azzurro spinge a affonda, stessa cosa fa l’esterno sinistro giallorosso: si troveranno spesso uno di fronte all’altro e il loro contributo sarà prezioso oltre che nella fase difensiva anche per la loro capacità di andare sul fondo per il cross. E poi sia Di Lorenzo che Spinazzola stanno diventando sempre più determinanti anche con i loro movimenti per tagliare il campo verso il centro cambiando continuamente la loro posizione in campo: il terzino azzurro diventa una vera e propria mezzala destra in determinati momenti delle partite e da quella posizione ha colpito all’Arechi sbloccando il derby contro la Salernitana. Difendere e attaccare: Di Lorenzo stringerà verso il centro per chiudere con Rrahmani su Dybala e appoggerà la manovra d’attacco, Spinazzola sarà chiamato alla marcatura di Politano, l’esterno destro alto degli azzurri, e ad alimentare la spinta sulla fascia della squadra di Mournho con la sua straordinaria capacità di andare in sovrapposizione. Fonte: Il Mattino

Factory della Comunicazione