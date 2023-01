De Canio: “La Roma si difende bene, ma il Napoli trova il bandolo della matassa”

Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live, trasmissione condotta da Dario Sarnataro: «Il pari sarebbe un risultato buono per la Roma, il Napoli non lo accoglierebbe bene, ma ovviamente non sarebbe un dramma se venisse alla fine di una gara che certamente proverà a vincere. Non sarebbe un dramma, appunto, dato il vantaggio. Un test per la tenuta mentale degli azzurri? Non credo, non c’è pericolo di rilassamento, il Napoli ha giocato tante di quelle gare importanti che raramente sbaglia. Pochissime gare non le ha condotte come sa. La Roma è un avversario duro, si difende bene ma il Napoli ha dimostrato in gare simili di riuscire sempre a trovare il bandolo della matassa, magari con pazienza e avendo a disposizione cambi importanti in panchina. Penso che gli azzurri debbano impostare una gara senza forzare le giocate, sfruttando gli errori dell’avversario e quei pochi spazi che avranno»

