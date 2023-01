Conferenza stampa Josè Mourinho: “Il Napoli? Complimenti per lo scudetto. Ecco l’undici per la sfida di domani sera”

Nel corso della conferenza stampa di Josè Mourinho, il tecnico della Roma presenta la sfida di domani sera al “Maradona” contro gli azzurri. “Il Napoli di Spalletti? Quello di sempre. Dico che hanno già vinto meritatamente lo scudetto, meritatamente. Complimenti. Sono un’ottima squadra, con un ottimo allenatore. Hanno 12 punti di distacco, senza una squadra che possa fargli paura. Lo scudetto è loro. Se mi dice che la Roma si scanserà ti dico no, ma hanno vinto già il campionato. Complimenti. Sull’11 per domani sera è già deciso. Rui, Zaleswi a destra e Spinazzola a sinistra, i soliti tre difensori; Cristante e Matic in mediana con Lorenzo, Paulo e Tammy in avanti. Dybala? Non ci sono in serie A giocatori più forti di lui, il Napoli è una grande squadra. Infine su Zaniolo dico che da un mese non vuole più giocare nella rosa ed io devo pensare a chi fa parte del gruppo”.

