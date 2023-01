CALCIO FEMMINILE – S. de la Fuente (all. Como Women): “Il Parma? Squadra in crescita e per noi non sarà facile”

Fine settimana importante per il Como Women, che dopo il pareggio di Milano con l’Inter scende in campo contro una diretta rivale per la salvezza: il Parma di Domenico Panico. Attualmente la classifica recita Como ottavo a 11 punti e Parma ultimo a 6 punti. Una gara da affrontare con l’approccio e la cattiveria giusta, visti i pochi punti che separano le due formazioni in classifica. All’andata non ci fu storia, 4-1 per le lariane e grande festa per la prima storica vittoria del club in Serie A.

Le emiliane arrivano da un’ottima prestazione contro la capolista Roma, terminata con una sconfitta di misura per 3-2. Ad inizio gennaio, invece, c’era stato il prestigioso pareggio con l’Inter per 1-1. Stesso risultato da cui viene il Como Women, che tuttavia in campionato ha perso l’ultimo scontro diretto giocato, 1-0 contro il Pomigliano. Una gara dunque difficile da pronosticare, per due squadre che sono alla ricerca di importanti punti per la salvezza.

Della difficile sfida di domani ha parlato l’allenatore del Como Women, Sebastian de la Fuente: “Domani andremo a giocare la partita contro il Parma in un grande stadio. Per noi è importante giocare in palcoscenici di questo livello, contro queste avversarie. Loro sono una squadra che, al di là dei risultati, è un crescita e sta facendo ottime partite ultimamente. Non sarà di certo facile, nelle scorse settimane hanno messo in difficoltà la Roma e anche l’Inter in Coppa Italia, sono in crescita. Hanno in rosa giocatrici di gran livello e noi dobbiamo affrontare la gara come abbiamo fatto anche contro l’inter, godendoci la possibilità di giocare in uno stadio così prestigioso e continuando a crescere passo dopo passo.”

La squadra, dopo l’allenamento mattutino di rifinitura, partirà nel pomeriggio in direzione Parma. La gara è in programma domani alle ore 14.30 allo stadio Ennio Tardini.

Fonte: Ufficio stampa Como Women