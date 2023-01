Becao: “Il Napoli merita la classifica che ha, lo seguivo anche da bambino”

Nella lunga intervista rilasciata a Diario As, il difensore dell’ Udinese, Rodrigo Becao, ha toccato molti argomenti, tra cui il mercato e, di conseguenza, visti i rumors, anche del Napoli:

«I rumors di mercato non mi influenzano quando vado in campo. Li ascolto, non lo nego, ma ho ancora un anno e mezzo di contratto con l’Udinese e obiettivi importanti da raggiungere, come la qualificazione in Europa. Il mercato non lo decidiamo noi, non so se potrà cambiare qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi. So solo che darò il 100% fino all’ultimo giorno».

Sugli azzurri e la lotta scudetto: “Il Napoli è la più forte, lo pensano e lo dicono tutti. Hanno qualcosa in più e meritano questa classifica, non è un caso se sono lassù. Auguro agli azzurri di vincere lo scudetto, è una squadra che ho seguito con affetto sin da bambino”.