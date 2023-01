Anguissa/Matic: muscoli e accelerazioni per i break a centrocampo

Il Napoli e la Roma si affronteranno domani al Maradona per la ventesima giornata di campionato di Serie A. Gara importante ed impegnativa sia per l’una che per l’altra. Il Napoli vorrà confermarsi al primo posto distaccandosi ancora di più dalle inseguitrici, la Roma è in corsa per le posizioni Champions. A centrocampo il duello sarà anche fra Anguissa e Matic, come scrive oggi Il Mattino.

“Lavoro di quantità e qualità, muscoli e accelerazioni per contrastare e ripartire: Anguissa e Matic decisivi per Napoli e Roma, con i loro break in verticale palla al piede che danno profondità alla manovra e sono fondamentali per scardinare gli schieramenti difensivi avversari. Due uomini chiave per i rispettivi centrocampi, utilissimi nella fase di non possesso nel recupero di palloni preziosi e per il loro contributo nello sviluppo della manovra offensiva.

La solidità del francese e del serbo, una qualità determinante per l’equilibrio tattico del Napoli e della Roma: una presenza in campo che si sente anche in termini di intensità. Due centrocampisti che lottano con grande agonismo su ogni pallone e il loro duello sarà tra quelli decisivi della partitissima di domani sera al Maradona. Si troveranno di fronte nel gioco degli incastri, con Anguissa posizionato da mezzala destra del centrocampo azzurro e Matic che Mourinho schiera invece più sul centrosinistra del reparto a quattro (oppure a cinque): due pedine che potranno spostare l’equilibrio del match”. Fonte: Il Mattino