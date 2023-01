Vice direttore Gazzetta: “Il Napoli sta uccidendo il campionato”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, vice-direttore della: “Il Napoli sta uccidendo il campionato con l’aiuto di squadre che si stanno suicidando. Non potevamo neanche immaginare il campionato disastroso di chi insegue. Pere i suoi ragazzi sta diventando la stagione perfetta. Il fatto che le altre siano mal messe non toglie meriti al. Bisogna stare attenti ai cali di tensione. La concorrenza ti aiuta a tenere alta la tensione, iladesso non deve cullarsi su questo vantaggio. Non so quanti punti farà il, ma avendo perso una volta nel girone d’andata, è difficile immaginare che ne perda 4/5 in quello di ritorno. Diventa più emozionante raccontare la lotta alla. La stagione presenterà ancora dei momenti interessanti. Per alcune squadre si pensa già al mercato. Un momento che potrà essere interessante è quando tornerà la. Capiremo se ilpuò sognare di arrivare in fondo. Uno si sarebbe aspettato qualcosa di diverso, ma alla fine del girone di andata i giochi per lo scudetto sembrano già chiusi. Il rallentamento di? Laha pagato un inizio di stagione difficile oltre la penalizzazione. La verain campo non l’abbiamo mai vista, quella che aveva in testa la società. Quando è riuscita a risalire sono arrivati i 5 schiaffoni ae la penalizzazione. Per ilil grave errore è stato non capire che lo scudetto dell’anno scorso sia stato un miracolo. Ilsi è ritrovato con tutti i giocatori che hanno fatto più di quello che era nelle proprie possibilità, ma quest’anno bisognava capire che quel miracolo per potersi ripetere aveva bisogno di qualche rinforzo in più. Sono stati sbagliati i calcoli delche sta deludendo, ma è più vicino alla realtà del valore della squadra rispetto all’anno scorso. La squadra non gioca più il calcio brillante dell’anno scorso, è calato l’entusiasmo. Ilè oggi la squadra che maggiormente arranca e ha una rosa che dà meno sicurezze. L’ha una rosa non inferiore a quella del, ma vive di enormi alti e bassi, è una grande delusione. Credo che nell’r e nelci sia una grande rivoluzione.? Mi aspetto il solitoche gioca per vincere e a viso aperto. Nello stesso tempo mi aspetto la partita tipica dellache ha un baricentro molto più basso e prova a colpire negli spazi. Nella gara d’andatariuscì ad imbrigliare un po’ il. Lagiocò una partita veramente sottomessa. La cosa che mi colpì in quella gara è che anche dopo essere passato in vantaggio, ilcontinuava ad attaccare. La mentalità vista in quella partita mi fece pensare che nelera scattato qualcosa di importante. Per ilc’è questa grande opportunità in, perché le altre squadre che lottano per il titolo non giocano con la stessa energia. L’unico vero pericolo per ilè quello di pensare di avere già vinto. Non riesco a prevedere quello che farà il, ma per quello che abbiamo visto si presenta come una protagonista che può fare bene in. Agli ottavi o ai quarti per chi è meno abituato a queste gare può diventare difficile. Innon ha nulla da perdere. Ildeve tornare a vincere uno scudetto meritato. Giocare insenza pressioni è un punto a favore. Arrivare fino a dove si riesce è comunque un successo“.