Ultime Napoli – Kvara “corre” verso la Roma. Ballottaggio Politano-Elmas

Il Napoli prosegue la preparazione a Castel Volturno, in vista della sfida contro la Roma di domenica sera al “Maradona” alle ore 20,45. Spalletti può sorridere visto che ieri Kvaratskelia ha svolto tutta la seduta con il gruppo, così come da un paio di giorni Juan Jesus. Sulla formazione, come riporta il CdS, il vero dubbio della viglia è Politano-Elmas sulla corsia di destra. Il macedone è a tutti gli effetti un co-titolare e non sarebbe una sorpresa vederlo in campo contro i giallorossi. Come terzino sinistro infine, rispetto alla sfida all’Olimpico, Mario Rui dovrebbe spuntarla rispetto ad Olivera.

La Redazione