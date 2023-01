UFFICIALE – Out per squalifica Gyasi per la sfida Spezia-Napoli

Lo Spezia perde la prima del girone di ritorno, in trasferta a Bologna per 2-0 e non riesce a riprendersi in classifica. Per mister Luca Gotti oltre al risultato e la prestazione arriva anche un’altra cattiva notizia. L’attaccante Gyasi subisce l’ammonizione ed essendo in diffida salterà la sfida del 5 Febbraio alle ore 12,30 al “Picco” contro il Napoli. In dubbio anche gli infortunati Kovalenko e Moutinho.

Factory della Comunicazione

La Redazione