UFFICIALE – Napoli-Eintracht Francoforte, prezzo alto per il settore ospiti

Per la prima volta nella storia del club, l’Eintracht Frankfurt giocherà gli ottavi di finale di UEFA Champions League. Per la gara di ritorno in casa dell’SSC Napoli, mercoledì 15 marzo, ore 21, sono disponibili i biglietti per l’area ospiti dello Stadio Diego Armando Maradona a 66 euro.

Factory della Comunicazione

Si tratta esclusivamente di biglietti [email protected] Dopo l’assegnazione dei biglietti, l’Eintracht Frankfurt invierà un’e-mail di conferma per informarti dell’invio dei biglietti. Coloro la cui richiesta di biglietto non può essere presa in considerazione riceveranno un’e-mail di rifiuto. A causa dei requisiti generali della UEFA e del club ospitante SSC Napoli, i seguenti dati sono obbligatori per tutti i possessori di biglietto e verranno richiesti al momento dell’ordine: Nome e cognome (di tutti i possessori del biglietto) Sesso (di tutti i possessori di biglietto) Data di nascita (tutti i possessori di biglietto) Luogo di nascita (tutti i possessori di biglietto) Paese di nascita (tutti i possessori di biglietto) Nazionalità (di tutti i possessori di biglietto) Numero ID (di tutti i possessori di biglietto) A causa dell’elevata domanda prevista, si devono prevedere massicci tagli delle assegnazioni. Da qui la richiesta a tutti i clienti, e in particolare ai fan club, di dare priorità a loro stessi. I biglietti vengono emessi nell’ordine in cui sono stati specificati gli aventi diritto nel modulo d’ordine.

Fonte: profis.eintracht.de