UFFICIALE – Hashemi e Brustia al Sassuolo femminile

Martina Brustia e Dajan Hashemi sono ufficialmente due nuove giocatrici del Sassuolo!

Martina Brustia, classe 1998, centrocampista grintosa, negli ultimi dieci anni ha sempre vestito la maglia dell’Inter.

“Da questa esperienza al Sassuolo mi aspetto di crescere come giocatrice, mettendomi a disposizione della squadra. Ringrazio molto la società per la fiducia e per questa opportunità. Sono pronta e motivata a dare tutto per questa nuova maglia”

Dajan Hashemi, classe 2000, arriva dal FC Nordsjælland. Attaccante danese, in passato ha giocato nel Linköping e nel Hammarby in Svezia

“Spero di poter aiutare la squadra nel raggiungere i propri obiettivi. Mi descriverei come una giocatrice tecnica, con un buon senso del gioco. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”

Benvenute Martina e Dajan!

Fonte: sassuolocalcio.it