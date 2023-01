SERIE B FEMMINILE – Doppio infortunio in casa Brescia Fc

La trasferta di Terni non è stata negativa solo per il risultato, ovvero sconfitta per 3-0, ma per il Brescia non ci sono buone notizie dall’infermeria. Infatti due calciatrici si sono fermate ed ecco il comunicato del club lombardo.

La calciatrice Luana Merli ha subìto un forte trauma distorsivo al ginocchio destro la cui entità sarà valutata la prossima settimana in seguito ad esami strumentali

La calciatrice Caterina Fracaros ha avuto un riacutizzarsi dell’infiammazione alla cartilagine del ginocchio sinistro: è stata sottoposta a terapia conservativa e farà accertamenti strumentali nella giornata di domani.

Fonte: facebook Brescia Fc