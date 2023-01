SERIE A – Bologna-Spezia 2-0, l’ex Thiago Motta mette nei guai Gotti e contro il Napoli i liguri con i “cerotti”

Questa sera al “Dall’Ara” si è giocata per la prima del girone di ritorno la sfida tra il Bologna e lo Spezia. L’inizio di partita è stata molto equilibrata, ma poi i felsinei alzano i ritmi. Dragowski si oppone al tiro di Ferguson. Il vantaggio arriva su azione da calcio d’angolo e Posh da pochi passi non sbaglia su azione da corner. I liguri che perdono ad inizio match Kovalenko, sfiorano il pari con Maldini e Giasy, ottimo doppio intervento di Skorupski. Ad inizio ripresa i padroni di casa gestiscono la gara, senza correre rischi. Il VAR annulla la rete di Orsolini, era netto. L’ex di Ascoli e Atalanta però si riscatta e segna su azione di contropiede. Nel finale per lo Spezia esce in barella Moutinho e Giasy subisce l’ammonizione e salterà la sfida contro il Napoli. L’ex Thiago Motta mette nei guai il collega Gotti.

Factory della Comunicazione

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Soumaoro, Cambiaso; Moro (22′ st Dominguez), Schouten (41′ st Pyyhtia); Orsolini, Ferguson (34′ st Aebischer), Soriano (41′ st Barrow); Zirkzee. A disp.: Bardi, Ravaglia, Amey, Sosa, Lykogiannis, Vignato. All.: Thiago Motta

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm (22′ st Verde), Bourabia (34′ st Esposito), Ampadu, Kovalenko (18′ Maldini), Reca (1′ st Moutinho, 22′ st Cipot); Agudelo, Gyasi. A disp.: Zovko, Marchetti, Strelec, Sala, Beck, Wisniewski, Ferrer. All.: Gotti

Arbitro: Massimi

Marcatori: 37′ Posch (B), 32′ st Orsolini (B)

Ammoniti: Soumaoro, Posch (B), Gyasi, Esposito (S)

A cura di Alessandro Sacco