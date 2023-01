Serie A, al via la nuova età: ecco il fuorigioco semiautomatico

Una nuova età, o forse un’età nuova, fatto sta che, a partire da oggi, la Serie A inizierà ad utilizzare il fuorigioco semiautomatico. L’esordio della nuova tecnologia sarà in Bologna-Spezia, in programma oggi alle 18:3. Il SOAT, malgrado fosse già pronto da inizio anno, vedrà il suo esordio. La nuova tecnologia – spiega CalcioeFinanza.it – prevede l’utilizzo di 12 telecamere installate nello stadio che tracceranno 29 punti di ogni giocatore, indicando la sua posizione in campo con precisione infallibile grazie a 50 fotogrammi al secondo. Nel pallone non sarà invece installato nessun chip.

