Rrahmani resta con i piedi per terra: “Abbiamo vinto solo metà scudetto”

14 gol subiti. Solo 14 gol subiti. E la forza del Napoli sta (anche) della difesa di ferro. E impenetrabile la linea costruita da Spalletti e che si fonda su due elementi chiave come Kim e Rrahmani che in poco tempo hanno trovato gli accorgimenti giusti per fare quadrato e formare una formidabile accoppiata.

Il centrale kosovaro è rientrato nel 2023 da un brutto infortunio che lo ha tenuto ai box per buona parte del girone di andata ma si è messo subito in mostra, risultando decisivo nella gara del Maradona contro la Juventus andando in gol nella ripresa. È lui uno dei segreti del Napoli e della insuperabile difesa azzurra.

«Ma il merito è di tutta la squadra», ha detto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. «Perché tutti attaccano e tutti difendono. Kim è fortissimo e stiamo facendo bene insieme. Viene da un calcio diverso, per cui abbiamo parlato. Ora sa cosa vuole il mister, come ci dobbiamo comportare, come dobbiamo difendere e come dobbiamo gestire la palla», ammette con il sorrido il centrale azzurro che insieme ai suoi compagni guarda la classifica dall’alto in basso.

«Siamo a metà strada per lo scudetto, possiamo dire cosi», dice ridendo. «Nello spogliatoio non ne parliamo perché ci sono molte partite e pensiamo solo a prepararci. Poi sappiamo che la strada è ancora lunga, ma sappiamo che se giochiamo come sappiamo possiamo vincerle queste partite». Non solo in campionato, ma anche in Champions, dove il Napoli sogna di approdare per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale. «Ci crediamo perché siamo andati bene anche nel girone e speriamo di fare un record anche in questa competizione».