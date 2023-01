ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “In serie A femminile si giocherà Milan-Inter. Sfida casalinga per il Napoli”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco.

Risultati Coppa Italia Femminile? “È stata una settimana molto importante, si sono disputati i quarti di finale della competizione. Pronostici tutti rispettati: successo netto della Juve con il Chievo, dilaga la Roma con il Pomigliano. Vittoria in trasferta, invece, per Inter e Milan con la Fiorentina e con la Sampdoria. Le semifinali saranno disputate dalle quattro squadre più forti. Per quanto concerne il campionato, il Pomigliano spera di riscattare le recenti sconfitte con la Juve e con la Roma, giocherà a Firenze. Andrà in scena, inoltre, il derby Milan-Inter, entrambe reduci da un grande momento di forma. Si giocheranno anche Juve-Samp e Roma-Sassuolo. Sarà fondamentale anche Parma-Como per le zone basse della classifica. Fulcro della giornata il derby della Madonnina”.

Pronostico di Milan-Inter? “Se le nerazzurre dovessero dimostrare di essere le più forti, potrebbero trionfare. Sono le favorite, ma il Milan spesso è cinico negli scontri diretti. Le rossonere tenterà di conquistare i tre punti”.

Napoli Femminile? “Dopo la sconfitta con il Cittadella, le azzurre sperano di riscattare quella disfatta. Affronteranno il Tavagnacco in un campionato più avvincente rispetto alla Serie A”.

