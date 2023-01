Il Napoli ormai consolidato in cima alla classifica, non sempre è stato fortunato coi tiri in porta. Sembra infatti che gli azzurri di Spalletti, primi in classifica, appunto, non sempre siano riusciti ad andare in gol, e per questo siano secondi in Serie A per numero di pali e traverse colpite. Al primo posto invece la Roma di Mourinho, che domenica affronterà proprio gli azzurri allo stadio Maradona.

Factory della Comunicazione