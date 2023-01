Napoli-Roma: [Formazioni], Spalletti manda in campo il “Professore” Mario Rui. Un dubbio per Mourinho

Domenica sera al “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,45, si giocherà il big-match Napoli-Roma, per la prima del girone di ritorno. Per gli azzurri l’occasione per confermare quanto di ottimo visto fino ad ora in campionato. Mister Spalletti recupera Kvaratskelia, ieri tutto l’allenamento con il gruppo. Ci sarà un ballottaggio sull’esterno destro d’attacco Politano-Elmas, dove il macedone potrebbe spuntarla. Come terzino sinistro in campo il “professore” Mario Rui. In casa giallorossa Mourinho recupera Pellegrini dall’infortunio, mentre Spinazzola insidia El Sharaawy nel ruolo di esterno destro. In avanti Dybala alle spalle di Abraham.

Fonte: CdS