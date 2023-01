Maradona – Rispetto alla Juve un vuoto di 4 mila posti

L’obiettivo minimo dei cinquantamila spettatori, insomma, è annunciato, ma di questo passo il sold-out azzurro che dice cinquantaduemila – come i posti riservati ai padroni di casa – non è poi così lontano. Rispetto alla notte di festa con la Juve, invece, il settore Ospiti sarà deserto. Chiuso: un vuoto da quattromila persone che il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha sancito firmando un decreto ad hoc con il quale ha vietato per due mesi le trasferte ai tifosi di Napoli e Roma dopo gli scontri dell’8 gennaio sull’A1 (nell’area di servizio di Badia al Pino, all’altezza di Civitella in Val di Chiana). I primi erano diretti a Genova per la sfida con la Samp a Marassi, gli altri invece a Milano per la partita con il Milan a San Siro. Storia brutta, davvero triste. Nulla a che vedere con lo sport e la vita. Nulla a che vedere con la gioia di una domenica di calcio. Osi e Dybala, Kvara e Abraham, Spalletti e Mou: a voi. Gol e abbracci.

Fonte: CdS