M. De Luca, calcettista Napoli Futsal: “A febbraio quarto di finale per le final four”

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Massimo De Luca, laterale Napoli Futsal: “Quest’anno, a metà stagione, ho raggiunto il mio record annuale e spero di continuare così. Ho fatto 12 gol in campionato, complessivamente dovrebbero essere 15. Partita con San Giuseppe? L’abbiamo già vissuta in casa ed è stata dura, ci hanno fatto male facendoci fuori dalla Coppa Divisione. Adesso ci siamo ripresi, siamo in un buon momento, sarà una partita difficile, ma noi vogliamo portare a casa i 3 punti. Calo di gennaio? A saperlo il motivo di quello che è successo. Credo sia stato fisiologico dopo un girone d’andata perfetto. Lo testimonia il fatto che, sbagliando 3 partite, siamo ancora primi a 5 punti dalla seconda, abbiamo un buon margine, ma dobbiamo cominciare a macinare nuovamente, non possiamo farci trovare impreparati. A maggio ci saranno i playoff, ma il 14 febbraio c’è il quarto di finale con la Sandro Abate che ci darà accesso alle Final Four al PalaVesuvio e noi vogliamo esserci. Infortuni? Fortunatamente sono rientrati tutti, anche Salas che è stato molto sfortunato, non l’abbiamo quasi mai avuto, tranne qualche partita all’inizio. L’unico perso è Ganho, ci dispiace, ma la sua stagione è finita. Scommessa con Duarte? Non l’ho ancora sentito. Perché nelle partite dentro/fuori c’è difficoltà? È una questione mentale. Chi affronta la squadra più forte, dà più di quello che ha. La squadra più forte, a volte, sottovaluta la partita. È molto difficile vincere, bisogna avere una forza mentale per un intero anno, tutti vogliono batterti e non puoi mai abbassare la guardia. Roster? Per vincere ci vuole il mix giusto di stranieri e italiani. Io e Arillo abbiamo il maggior numero di gol, forse a questo punto della stagione è inaspettato. Questo dà il senso di quanto lavoriamo tutti ed il mister che sfrutta al meglio le capacità di tutti”.

Fonte: Radio Napoli Centrale