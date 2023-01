L’ex Marangon: “Napoli tra le più forti d’Europa, ma c’è un errore da non commettere”

Luciano Marangon, ex difensore di Roma e Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro:

«Il Napoli di quest’anno deve crollare in modo clamoroso per perdere il titolo, però è ovvio che l’errore più grande sarebbe quello di sentirsi già vittoriosi, la concentrazione non va mai persa. Sulla carta con la Roma sarà una bella partita ma credo sia molto difficile soprattutto per i giallorossi. Ad oggi il Napoli è la squadra più forte d’Italia e tra le più forti d’Europa, per non perdere al Maradona il team di Mourinho dovrà giocare la partita perfetta. Devo però dire che la Roma di questi ultimi tempi ha la possibilità di giocare una gara perfetta. Il Napoli può permettersi di pareggiare? Sì, ma deve provare a vincere. I tifosi, ovviamente, pensano solo alla vittoria, perché desiderano vincere e magari che la propria squadra centri record su record. Il Napoli può anche non vincere, anche perché le altre non hanno partite facili o non sono in una condizione di forma positiva».