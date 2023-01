La prossima sfida di Victor è superare la velocità del milanista

L’uomo scudetto. La freccia tricolore, si: in questa stagione Osimhen non conosce limiti e lo conferma ogni volta di più sotto ogni aspetto. Atletico e tecnico: con la Salernitana ha fatto 13 (gol) in campionato e 14 considerando anche la Champions, e poi ha migliorato il suo primato di velocità toccando i 35,5 km/h. Più o meno una settimana fa, tra l’altro, aveva detto di sentirsi in forma ma anche di poter crescere ancora: di questo passo potrebbe eguagliare il milanista Leão, capace di raggiungere i 36,5 km/h secondo speedsdb.com, ma tutto sommato il traguardo che più gli interessa è un altro. E si taglia di squadra, insieme con i compagni. La maratona è ancora lunga, questione di mesi e di un girone, e più che uno scatto bruciante bisogna viaggiare con regolarità: la chiave è semplice ma complessa, lo sa anche Osi, ed è per questo che domenica con la Roma non ha alcuna intenzione di interrompere il trend.

Factory della Comunicazione

Fonte: Cds