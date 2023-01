Gentili, Rai: “Fossi in Spalletti farei giocare quelli che hanno meno minuti”

Il giornalisti Rai, Bruno Gentili, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal.

Factory della Comunicazione

“Il Napoli non ha rivali, può giocare con tranquillità. C’è una distanza incolmabile con le avversaria, non solo in classifica ma anche nel gioco. Fossi in Spalletti farei giocare quelli che hanno meno minuti, perchè alla fine lo scudetto lo vincerà. Anzi, io assegnerei lo Scudetto al Napoli d’ufficio, perché davvero sta dominando”.