Berthold: “Ecco dove il Napoli è superiore”

Thomas Berthold, ex calciatore di Roma e Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club in merito alla stagione del Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli penso sia favorito per dinamismo e per capacità di segnare. Sono per un calcio divertente, quindi non amo molto il gioco di Mourinho alla Roma. Non seguo molto il calcio italiano – prosegue Berthold – ma ho visto l’ultimo derby della Capitale e c’era poco spettacolo. Penso sia questo il problema del calcio italiano, mentre in altri campionati le cose sono migliori. Il Napoli? Sono rimasto colpito dal distacco che hanno gli azzurri rispetto alle altre squadre dopo la prima parte di campionato. Secondo me i partenopei sono superiori nel gioco rispetto alle altre e questo fa la differenza. Il Napoli prova sempre a far gol; negli altri campionati regna l’equilibrio ma non come in Serie A perché domina la squadra di Spalletti”, conclude lo stesso ex calciatore tedesco.

