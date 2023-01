Domenico Caso: “Come ha fatto il Napoli con Kvaratskhelia?”

Domenico “Mimmo” Caso, ex giocatore del Napoli, ha parlato a Radio Firenze Viola. “Quando ho debuttato con la Fiorentina di Antognoni, dicevano spesso di lasciar perdere i vecchi e che ci sarebbero voluti i giovani! Perdemmo a Napoli 3 a 0 e qualcuno voleva farci fuori perché eravamo giovani, mentre la giornata successiva contro il Milan vincemmo sonoramente. Per i giovani bisogna arrivarci in anticipo, proprio come ha fatto il Napoli con Kvaratskhelia. Il Napoli ci ha visto lunghissimo. Dicono che il calcio sia cambiato ma alla fine è sempre quello, ci vuole passione”, ha concluso lo stesso ex centrocampista.

Dimitri Rossi