De Core: “Il Napoli è talmente forte da sopperire ai cali dei singoli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, direttore de’ Il Mattino: “Il divario tra Napoli e le altre è tale, che Spalletti ha capito che la sua squadra deve temere solo sé stessa. Il toscano in tal senso è una garanzia, perché è uno che sta sempre sul pezzo. Con la Roma, però, sarà difficile: ora c’è un Dybala in più e ha trovato un assetto molto più efficace. Con l’argentino, la squadra di Mourinho si trasforma e riesce a fare male, seppur subendo pochissimo. Anche Abraham si è ripreso, dunque bisogna fare attenzione persino all’inglese. Gollini? E’ un ottimo portiere, anche in prospettiva può essere un ticket di garanzia essendo italiano. Napoli saprà ridare smalto a questo portiere forte, ma che si è un po’ perso. Dinanzi, però, ha un Meret che ha una maturità incredibile, è stata una grande e piacevole scoperta. Ormai è una garanzia, contro la Salernitana è stato fondamentale. Zielinski? Il polacco è un po’ in letargo, ma il Napoli è una squadra che funziona talmente bene che riesce anche ad essere indipendente da certi cali. Cosa che le altre squadre non riescono a fare: il Milan dipende da Leao, come la Roma dipende da Dybala per esempio. Questa è la forza vera del Napoli. Gli altri riescono sempre a sopperire ai cali dell’uno o dell’altro singolo”.

