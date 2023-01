Dalla Francia, il Marsiglia beffa il Napoli per Ounahi

Dalla Francia arriva la notizia dell’accordo trovato tra Marsiglia e Angers per il trasferimento di Ounahi, rivelazione del Marocco ai Mondiali. Il club francese ha trovato l’accordo sulla base di 10 milioni per il trasferimento garantendo un contratto di 4 anni al centrocampista marocchino. Il Napoli non ha mai forzato per un accordo, forte del sì di Ounahi, ma non è mai andato oltre la sua offerta di 15 milioni.

Fonte: Il Mattino