CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Sconfitta contro la Roma per il Napoli Primavera e finale di gara poco edificante”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Il Napoli Primavera è stato eliminato mercoledì pomeriggio al “Tre Fontane” contro la Roma per i quarti di finale di Coppa Italia. Gli azzurrini hanno anche sfiorato il gol del vantaggio dopo aver pareggiato ad inizio ripresa con Sahli, ex Genoa. Gioielli spreca da ottima posizione e poi i giallorossi segnano la rete qualificazione con Pistilli. Purtroppo nel finale di gara la rissa che spesso ha caratterizzato queste sfide. Nosegbe per gli azzurri per aver dato un pugno al petto di un avversario e per i padroni di casa Majchrazak. Ora in campionato la sfida contro l’Empoli, club che due anni fa vinse lo scudetto di categoria con i vari Fazzini e Baldanzi e in passato c’era anche Asslani, ora dell’Inter. Per il Napoli sarà importante vincere per uscire dalle sabbie mobili della zona play-out”.

Factory della Comunicazione

La Redazione