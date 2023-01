Bruscolotti: “I miei ricordi del gemellaggio con la Roma. Scudetto sì, a patto che…”

A Radio Marte ha parlato Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore azzurro e dirigente. Queste le sue parole: “Ai miei tempi tra Roma e Napoli c’era il gemellaggio e le partite erano uno spettacolo. Secondo me certa gente è fuori di testa. La rissa in autostrada? Qualcosa di incredibile. Questa è gente che vive fuori dal mondo: il calcio secondo me dovrebbe essere un divertimento per la gente e invece è uno schifo totale..”, conclude lo stesso ex Napoli.

