Verso Napoli-Roma, Maradona sold-out per il ritorno in campo di Kvara

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti in vista di Napoli-Roma:

Passo dopo passo. Verso la Roma: l’obiettivo è quello, manco a dirlo, e Khvicha ogni giorno incrementa il ritmo del suo sound. Ne ha già saltate due di fila, del resto, ma di perdersi il grande spettacolo del Maradona contro Dybala e amigos, mica avversari qualunque, non ne vuole proprio sapere. E come lui Spalletti. E i compagni. E la gente che anche domenica riempirà lo stadio fino all’ultimo posto disponibile. Kvara è il calcio della gioia, è una scarica di adrenalina tipo chitarra elettrica, ma soprattutto è il gemello di Osimhen, una chiave del gioco e un giocatore pazzesco: di quelli fondamentali in un momento fondamentale, con la seconda in classifica lontana 12 punti e il gruppetto delle terze a 13 passi. Giallorossi compresi.

Il progetto, insomma, è molto chiaro nella sua semplicità: rilanciare Kvaratskhelia dal primo minuto nel tridente dopo aver dribblato l’influenza che lo ha obbligato a guardare da casa gli ottavi di Coppa Italia con la Cremonese e il derby con la Salernitana. Il bollettino di ieri? Migliore di quello di martedì: in gruppo quasi per intero. Sì. E ciò significa che se oggi lavorerà completamente con la squadra, il programma di graduale reinserimento potrà ritenersi concluso e la sua presenza in campo legata soltanto alle scelte del signor Luciano. I segnali sono ottimi. Non resta che insistere. E poi giocare.

Fonte: CdS