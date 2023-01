In casa Spezia, in attesa di affrontare domani alle ore 18,30 il Bologna, partita valevole per la prima del girone di ritorno, non arrivano buone notizie dall’infermeria. Il tecnico dei liguri dovrà fare a meno, oltre che di Bastoni e Zoet, anche del portiere Dragowski out per 20 giorni. Tra le sfide che salterà l’ex portiere viola anche quella contro il Napoli domenica 5 Febbraio alle ore 12,30.

Factory della Comunicazione

La Redazione