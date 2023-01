SUPERCOPPA PRIMAVERA TIM – Inter-Fiorentina 1-2, terzo trofeo alzato dai viola

Ieri sera si è giocato all’ U-Power Stadium la finale di Supercoppa Primavera Tim tra l’Inter di Chivu e la Fiorentina di Aquilani, tra l’altro ex compagni di squadra ai tempi della Roma. La squadra viola va avanti nella prima frazione per 0-2 con le reti di Amatucci su calcio di punizione e Berti che sfrutta l’errore della difesa nerazzurra. L’Inter accorcia le distanze con un super gol di Owusu. Al triplice fischio festa della Fiorentina che conquista il terzo trofeo, mentre prosegue il momento no dei nerazzurri che in campionato è in lotta con Napoli, Atalanta e Milan per evitare la zona play-out.

Factory della Comunicazione

MARCATORI: 11′ Amatucci (F), 25′ Berti (F), 75′ Owusu (I)

INTER: Botis, Zanotti, Fontanarosa, Di Pentima (dal 79′ Stankovic) Dervishi (dall’83’ Esposoto); Grygar, Andersen (dal 46′ Owusu); Martini (dal 46′ Kamate), Carboni, Iliev; Zuberek (dal 7′ Curatolo). A disp. Bonardi, Calligaris, Guercio, Stabile, Bonavita, Di Maggio, Sarr, Biral, Stante, Pelamatti (all. Chivu).

FIORENTINA: Martinelli, Biagetti, Krastev (dal 79′ Comuzzo), Lucchesi; Vigiani, Berti (dall’87’ Vitolo), Falconi, Amatucci, Kayode; Distefano; Toci (dal 79′ Sene). A disp. Tognetti, Vannucchi, Elia, Romani, Capasso, Baroncelli, Denes, Presta, Mendoza, Nardi, Harder, Spiaggiari (all. Aquilani).

ARBITRO: Sig. Gabriele Scatena sez. di Avezzano

AMMONITI: Amatucci (F), Vigiani (F), Di Pentima (I), Owusu (I)

ESPULSI: Carboni (I) doppia ammonizione

La Redazione