Soviero: “Gollini ottimo acquisto, mentre Vicario…”

Salvatore Soviero ha parlato a Marte Sport Live in merito al nuovo portiere del Napoli, Pierluigi Gollini:

“L’ex Fiorentina è un acquisto utile, in primis perché è più giovane rispetto a Sirigu, che probabilmente non garantiva fisicamente. Gollini è un portiere di valore e non sta giocando molto ultimamente, anche se nella prima parte di carriera ha fatto cose molto buone. Con l’Atalanta – prosegue l’ex portiere – purtroppo ha avuto qualche problema con Gasperini ma credo che non sarà l’ultimo perché Gasperini ha qualche problema con la gestione dei giocatori con personalità. Anche io ho avuto problemi, ma almeno giocavo. Vicario? Ottimo portiere, ha fatto tanta gavetta e non saprei scegliere tra lui e Meret. Vicario in una grande squadra sarebbe da verificare per la tenuta mentale”.