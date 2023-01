Serie A – Juventus-Napoli potrebbe anche non giocarsi!!!

Serie A – La partita Juventus–Napoli datata 23 aprile 2023, da giocare a Torino, presso “l’Allianz Stadium“; potrebbe essere davvero una partita “inutile” ai fini della classifica per gli azzurri. Stando ad alcuni calcoli matematici ed alle statistiche del girone d’andata lo Scudetto si potrebbe vincere già con 83/84 punti. Il Napoli di Spalletti, avendo già totalizzato 50 punti nel girone d’andata, mancherebbero per differenza, 33/34 punti, ossia 11 vittorie. E la Juventus sarebbe la dodicesima partita del girone di ritorno. Ovviamente con gli scontri diretti delle inseguitrici che dovrebbero incastrarsi nel giusto modo come nel girone d’andata. Addirittura la stessa partita con la Juve potrebbe essere lo scontro che darebbe il terzo scudetto alla storia del Napoli.

RECORD PER LO SCUDETTO

Sarebbe una stagione da incorniciare e da rivedere per il futuro, con lo scudetto che si vincerebbe ad aprile, e non a maggio come di solito può accadere. Nei record infatti ci sono finiti lo scudetto del “Grande Torino“, della stagione 1947/1948, prima del grande incidente aereo di Superga. Dove si ricorda il record per la vittoria più ampia mai ottenuta in Serie A, per 10a0 contro l’Alessandria. La Fiorentina vinse il primo dei due scudetti, nel 1955/1956, perdendo una sola partita su 34 gare. Nelle quattro stagioni successive arrivò sempre seconda con una finale persa di Champions League contro il Real Madrid. L’Inter di Roberto Mancini, nella stagione 2006/2007, dove la Juventus non partecipò per la retrocessione in Serie B. I nerazzurri vinsero lo scudetto con 97 punti, perdendo una sola partita, e stabilendo il record di 17 vittorie consecutive.

Gli azzurri potrebbero entrare vincitori allo Stadium, oppure vincere lo Scudetto in quello Stadio, cercando poi di continuare a battere record che sembrano ormai essere alla loro portata. E soprattutto raggiungere la Roma a 3 scudetti nell’Albo d’Oro del campionato italiano di calcio

A cura di Antonio Pisciotta