Scarlato: “Meno male che non sia arrivata nessuna mega offerta!”

L’ex capitano del Napoli Gennaro Scarlato è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro: «La partenza di Sirigu? Credo che quando il Napoli l’ha preso, qualcuno, forse, gli abbia promesso qualcosa che poi non si è verificato. C’è stata, invece, l’esplosione di Meret che secondo me aveva soltanto bisogno di fiducia da parte di tutto l’ambiente. Sirigu, alla luce di ciò, probabilmente ha fatto le sue valutazioni e, pensando di non poter giocare mai, ha dato la sua disponibilità a un trasferimento. Credo che sia una fortuna che nessuna mega offerta sia arrivata al Napoli per i suoi gioielli già a gennaio. Credo che abbia influito anche la voglia di restare a Napoli in questo momento magico da parte dei giocatori. Lo scudetto manca da tantissimo tempo e loro sanno di poter scrivere una pagina di storia».

