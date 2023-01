Pistocchi: “Il Napoli deve solo salvaguardare Lobotka!”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: «La penalizzazione della Juventus? Spesso, come diceva Arrigo Sacchi, i giornalisti fanno i commercianti di parole. Pensano al loro orticello, alla loro sopravvivenza, combattendo delle battaglie anti etiche. Ci sono state indagini durate molto tempo. Ci sono dei riscontri documentali: il famoso “libro nero” di Paratici, la carta di Ronaldo, le rilevazioni della Consob. E’ successa una cosa di una gravità enorme di cui tutti si rendono conto. Addirittura alcuni giornalisti ancora dicono che non ci sono riscontri. Leggo che la Juventus nel suo ricorso punta sulla inammissibilità, dunque su un aspetto formale e non sostanziale. Nei panni di un tifoso della Juventus, sarei molto preoccupato per il futuro perché ci sono altre due importanti tranches di questa vicenda: quella degli stipendi e quella dei bilanci. Tornando al calcio giocato, non credo che ci sia niente che il Napoli debba temere. L’unico problema che gli azzurri potrebbero avere è, lo dico toccando ferro, un eventuale infortunio di Lobotka. E’ un calciatore preziosissimo, unico e insostituibile nella rosa del Napoli. Se De Laurentiis può fare un’altra operazione di mercato a gennaio, vada a prendere un play con le caratteristiche di Lobotka».

