Piantedosi: “Misure rigorose per gli ultrà di Paganese e Casertana”

Incidenti, scontri, incedio di un autobus. E’ noto quanto accaduto tra i tifosi della Paganese e quelli della Casertana. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo al question time ha dichiarato:

«Sono in corso approfondimenti ulteriori sui criteri alla base delle decisioni relative allo svolgimento degli incontri ritenuti più sensibili anche nelle serie minori. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive esaminerà la condotta che le tifoserie della Paganese e della Casertana hanno tenuto in occasione della gara in argomento, al fine di valutarne la pericolosità, sotto il profilo della tutela dell’ordine pubblico, in vista dei prossimi incontri delle due società sportive, con il possibile coinvolgimento del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, per l’eventuale applicazione di misure di rigore anche a carico delle due squadre».