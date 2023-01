Pagliuca: “L’unica verità è che il Napoli sta dominando”

Il momento del campionato, la ripresa dopo l’insolita sosta. Il calo delle due milanesi è evidente. Il Milan nel 2023 ha vinto solo una volta, all’esordio di gennaio in casa della Salernitana. Mentre l’Inter, dopo la vittoria contro il Napoli, si è sgonfiata: «E infatti credo che il motivo del crollo sia dovuto alla mancanza dì continuità», spiega l’ex neroazzurro Gianluca Pagliuca. «D’altra parte il Napoli ha perso solo la partita con l’Inter e non si può parlare di calo fisico, perché alla fine hanno giocato tutti le stesse partite: le due milanesi hanno in più solo la Supercoppa. La verità è che il Napoli sta dominando e se sta in forma così può dire la sua in campionato e in Champions».

dichiarazione da Il Mattino