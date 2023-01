Nel mondo social Kvara è diventato super milionario

Nel frattempo, che giochi oppure no, la sua popolarità cresce a dismisura: è seguito dai più grandi club d’Europa con osservatori inviati ogni volta in ogni stadio ma soprattutto da un popolo social che in pochi mesi lo ha trasformato in una vera e propria icona. Una star, un milionario di Instagram: un milione e centomila, a ieri, i suoi follower. Una comunità più che triplicata da quando ha cominciato a giocare con il Napoli, nel campionato italiano e in Champions. Un’autentica Kvaramania: e siamo appena a metà stagione.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS