“Manovra stipendi”, la procura FIGC chiede 40 giorni di proroga per le indagini! Le prossime tappe del terremoto Juve

Saranno mesi terribili per la Juventus, fuori dal campo si prospetta una lunga battaglia in tribunale e in corte federale dopo il meno 15 inflitto in classifica per il sistema delle plusvalenze fittizie ( quasi 50 operazioni portate a termine per falsificare i bilanci danneggiando la lealtà sportiva ). La procura FIGC ha richiesto altri 40 giorni per analizzare al meglio i documenti del secondo filone delle plusvalenze e della “manovra stipendi”.

Da definire la data dell’eventuale ma sempre più probabile udienza, che stavolta può vedere coinvolti altri club indagati. Per l’inchiesta Prisma e la giustizia ordinaria, con i reati di Aggiotaggio e false comunicazioni sociali ( dove tutta l’ex dirigenza bianconera è indagata ) l’appuntamento è fissato ufficialmente per il 27 marzo 2023. Il nuovo processo include anche i compensi fittizi agli agenti e l’indagine sulle nuove plusvalenze non ancora sottoposte a giudizio.