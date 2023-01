Le parole di Gollini in azzurro e la cifra del riscatto

Il Napoli da ieri ha un nuovo vice-Meret e lo ha ufficializzato sui social il club e a seguire De Laurentiis. Si tratta di Pierluigi Gollini arrivato in maglia azzurra in prestito con diritto di riscatto ad 8 milioni. Il numero di maglia, con tanto di musica è il 95 e si siederà in panchina nella sfida contro la Roma di domenica sera. Su Instagram le parole dell’estremo difensore ex Fiorentina: “Grazie di cuore Napoli. Poche parole, tanta fame e lavoro!”. Al club viola invece ci andrà Sirigu che ha ringraziato il gruppo per i sei mesi dove però non ha mai giocato. Per Gollini saranno sei mesi importanti e si farà trovare pronto, poi in estate se ne riparlerà, ma questa è un’altra storia.

Factory della Comunicazione

La Redazione