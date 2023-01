Kvara: è già recuperato, dopo il problema in se stesso banale

Banale ma comunque tale da escluderlo con la Cremonese e la Salernitana, e fino a domenica lo staff dovrà aiutarlo a riconquistare una condizione quantomeno buona. L’ultimo Kvaratskhelia, quello ammirato in forma smagliante con la Juve, era reduce da un periodo un po’ così: per intenderci, sottotono sia con l’Inter sia con la Samp. Con addosso gli effetti tangibili di una sosta lunga e per lui ancora più lunga e complessa alla luce degli strascichi della lombalgia acuta accusata a Liverpool, in Champions; un guaio che lo aveva obbligato a disertare le ultime tre del campionato prima della pausa per il Mondiale. Non si può dire che il periodo sia esattamente fortunato, proprio no, ma la passerella di Khvicha al Maradona con la Juventus è ancora negli occhi di chi lo ha applaudito in piedi: la sforbiciata che ha dato il La al gol di Osimhen; la rete del 2-1; gli assist per il 3-1 di Rrahmani e il 4-1 di Osi. Devastante. Alla Kvara.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS