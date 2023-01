Indagine Juve “manovra stipendi”, rischio squalifica per i giocatori coinvolti

Le indagini sulla Juventus vanno avanti, e dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta per questo campionato, la società torinese rischia ancora, e non solo, ma il tutto si allarga ai giocatori coinvolti nella “manovra stipendi”, come scrive oggi Il Mattino.

Factory della Comunicazione

Non solo il rischio di una nuova penalizzazione per la Juventus, nell’indagine sulla “manovra stipendi”, che salvo proroghe dovrebbe chiudersi in settimana. C’è anche la possibilità di squalifiche pesanti per i giocatori coinvolti nelle dilazioni delle mensilità, regolate attraverso scritture private non depositate in Lega. Qualora venissero provati illeciti in materia gestionale (secondo l’articolo 31 del codice di giustizia sportiva) la Juve rischia sanzioni che vanno dall’ammenda, a punti di penalizzazione, fino alla retrocessione, eventualità remota. Quali calciatori rischiano la squalifica per la “manovra stipendi” della Juve?